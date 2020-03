Kendt tegner er død

Den franske tegner Albert Uderzo, der sammen med René Goscinny stod bag serien om Asterix, er død, 92 år.

Han døde tirsdag af hjerteanfald i sit hjem i Neuilly lidt uden for Paris, meddeler hans familie.

- Albert Uderzo sov ind i sit hjem i Neuilly efter et hjerteanfald, der ikke var relateret til coronavirus. Han har været ekstremt træt i de seneste adskillige uger, siger hans svigersøn Bernard de Choisy.

Det nyeste Asterix-album, der på dansk har titlen 'Vercingetorix' datter", er nummer 38 i den serie, der blev skabt af illustrator Albert Uderzo og forfatter Rene Goscinny. Foto: Pascal Rossignol/Reuters

Det er over et halvt århundrede siden, at Uderzo og Goscinny udgav det første album om Asterix og hans tro følgesvend, bautastenhuggeren Obelix.

Siden er det blevet til i alt 38 fortællinger om de gæve gallere, deres liv i landsbyen i det nordlige Frankrig og ikke mindst deres evige kamp mod romerne.

Asterix-serien er oversat til mere end 100 sprog og dialekter.

Der er lavet flere film og tegnefilm ud fra de populære albums, og i 1989 åbnede en Asterix-forlystelsespark uden for Paris.

Den anden Asterix-tegner, René Goscinny, døde i 1977 i en alder af 51 år. Efter hans død fortsatte Albert Uderzo serien.

