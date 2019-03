Kendt tv-skib sat til salg

Det gode skib fra 'Livsfarlig fangst' kan blive dit for knap tre millioner dollars

Drømmer du om at fange krabber, som drengene fra den amerikanske realityserie 'Deadliest Catch' - på dansk 'Livsfarlig fangst' - så er det nu, du skal slå til.

Det gode skib Time Bandit er nemlig blevet sat til salg for 2,888,888 millioner dollars - over 19 millioner kroner. Det skriver TMZ.

Skibet skulle være bygget i 1991 og har været del af programmet, der bliver sendt på Discovery, siden anden sæson. Siden er det blevet til hele 15 sæsoner.

Farligt fiskeri

Det såkaldte reality-fiskerprogram er kendt for at være overordentligt livsfarligt - også for de medvirkende.

For tre år siden døde realityfiskeren Tony Lara fra programmet, og i 2010 og 2011 omkom henholdsvis Phil Harris og Justin Tennison fra samme program.

Samme forbandelse gør sig efter alt at dømme også gældende for et andet reality-fiskerprogram - nemlig 'Wicked Tuna: Outer Banks'.

, der fulgte livet om bord på skibet Foolish Vessel. 'Wicked Tuna' handler om kommercielle tunfiskere i Gloucester, Massachusets, der fisker efter lukrative atlanterhavsfisk. Fiskerne er delt op i hold, og de kæmper mod hinanden om at fange flest fisk.

Det er kun et halvt år siden, at Nicholas 'Duffy' Fudge fra samme program døde ganske uventet. Han blev kun 28 år.