Kendt tv-vært chokerer med bizar afsløring

Den britiske tv-vært Claudia Winkleman er kendt for sit karakteristiske look med sort eyeliner, pudder og nude læbestift.

Men det viser sig, at det bemærkelsesværdige look tilsyneladende er lidt mere permanent, end hvad man umiddelbart skulle tro.

I et nyt interview med OK! magazine afslører den 47-årige værtinde, der blandt andet er kendt som vært på 'Strictly Come Dancing' - Storbritanniens udgave af 'Vild med dans' - at hun aldrig tager sin makeup af.

- Jeg tager aldrig min makeup af. Jeg går i seng med så meget makeup på som muligt, så jeg kan se mere cool ud i mine drømme, siger hun i interviewet.

Se også: Populært TV2-program vender tilbage

Her understreger hun, at hendes mand, den 47-årige filminstruktør Kris Thykier, ikke ligefrem synes, at det er en flatterende vane.

- Min mand synes, at jeg er sindssyg. Jeg tager et bad om morgenen, og her kommer noget af det af, siger Claudia Winkleman om sin atypiske makeup-rutine.

Claudia Winkleman elsker sin eyeliner og har den med sig overalt. Foto: Capturise/Shutterstock

Det er erotisk

Adspurgt om det ikke er generende, at hun hver morgen vågner op til synet af makeup smurt ud på sine lagener, er svaret klart:

- Jeg finder det faktisk meget charmerende og næsten erotisk. Jeg synes heller ikke, det gør noget, hvis mærkerne ikke kommer af i vasken. Det er livet for kort til, siger hun noget overraskende.

- Jeg er i den totalt modsatte ende end at være perfektionist, tilføjer hun.

Ensom Margrethe: Bryder årelang tradition

Samtidig forklarer hun, at hun altid har en eyeliner inden for rækkevidde, så hun til enhver tid kan genopfriske sin makeup.

- Der er måske ikke noget brød, vi har måske ikke mere mælk. Men der er altid eyeliner, griner hun.

- Jeg tror ikke, at jeg ville blive ansat, hvis jeg havde pastelfarvede øjne og sideskilning. Så ville folk sige: 'Find en anden til jobbet', siger hun videre.

Claudia Winkleman er ikke bange for at fortælle om sine skøre vaner. Foto: David Fisher/BAFTA/Shutterstock

Sammen med Kris Thyiker har Claudia Winkleman tre børn - Jake på 16 år, Matilda på 12 år og Arthur på syv år.

I interviewet fortæller hun, at hun aldrig vil ønske for deres børn, at de bliver berømte - ligesom hende.

- Jeg håber det ikke, og jeg vil ikke acceptere det. Nej, jeg tror ikke, at det er noget, de vil. Jeg tror faktisk ikke engang, de ved, hvad jeg laver, siger hun med et grin.

Claudia Winkleman er på listen over de kvindelige værter hos BBC, der tjener allermest. Hun har været vært på en lang række programmer, heriblandt en lang række shows på BBC.

Se også: Dansk stjerne overrasker: Nu er han gift