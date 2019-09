Kendt tv-vært: - Vi havde kun sex én gang på otte år

'Brian og jeg havde sex én gang på otte år. Og da vi endelig havde sex, var der gået fire år, siden vi sidst havde haft sex. Det skete helt spontant, og det var noget, som jeg virkelig satte pris på efter den lange tørke. Jeg husker, at jeg følte mig lettet bagefter. Jeg var overbevist om, at vores sexliv igen var på rette spor. Men det var det altså ikke.'

Så ærligt fortæller den kendte tv-vært Ulrika Jonsson om sit sex-løse ægtemand med den amerikanske direktør for et reklamebureau, Brian Monet, som hun blev skilt fra tidligere i år i april måned efter et 11 år langt ægteskab.

Den markante afsløring bliver leveret i en klumme i den britiske avis Daily Mail, hvor Ulrika Jonsson selv beretter om sit ægteskab med Brian Monet.

Den kendte tv-værtinde Ulrika Jonsson blev født i Sollentuna i Sverige i 1967. Som ung kvinde flyttede Ulrika Jonsson til England, hvor hun allerede som 22-årig i 1989 fik sit første tv-job som vejr-pige i det populære program 'Good Morning Britain'. Siden er det gået slag i slag med tv-opgaver for BBC og som tv-værtinde for store programmer som 'Gladiators' og 'Shooting Stars'.

(artiklen fortsætter under billedet)

Her ses Ulrika Jonsson i tv-programmet 'This Morning' i 2018 iført en en svensk fodboldtrøje. (Foto: Shutterstock)

Ulrika Jonsson blev også landskendt i Storbritannien, da hun i 2009 vandt reality-tv-programmet Celebrity Big Brother.

Den i dag 52-årige Ulrika Jonsson har fire børn med fire forskellige mænd. Men i sit sidste ægteskab med den amerikanske forretningsmand Brian Monet gik det helt galt på det følelsesmæssige og seksuelle område.

Jeg følte mig ensom

Det sex-løse ægteskab betød, at Ulrika Jonsson legede med tanken om at få sin mands tilladelse til at være utro:

'Jeg følte mig utrolig ensom. Og for mig virkede den vanvittige ide fornuftig'.

Fantasien om at have sex med en anden mand, stoppede dog ved tanken. Det som Ulrika Jonsson egentlig ønskede var nemlig at dyrke sex med sin egen mand.

I begyndelsen af ægteskabet mellem Ulrika Jonsson og Brian Monet var der ingen problemer med sex-lysten fra Brian Monets side. Parret havde dengang en fælles sex-lyst til hinanden. Men ganske langsomt begyndte Brian Monet at miste lysten til at dyrke sex med sin kone.

(artiklen fortsætter under billedet)

Ulrika Jonsson er en af de mest kendte tv-værter i Storbritannien. (Foto: Shutterstock)

Jeg skjulte min krop

De gange Ulrika Jonsson selv tog initiativet til at dyrke sex med sin mand, gjorde han det klart for hende, at han ikke var interesseret i at dyrke sex med hende. Et faktum, der var ødelæggende for Ulrika Jonssons selvtillid.

'Følelsen af, at han ikke længere fandt mig attraktiv havde en knockout-effekt på mig. Det betød, at jeg følte, at jeg måtte skjule min krop. Jeg begyndte at klæde mig af i mørke, og jeg låste døren til badeværelset, når jeg tog brusebad.

I forbindelse med overgangsalderen mindskedes Ulrika Jonsson egen lyst til sex, men samtidigt havde hun et større behov for nærhed end nogensinde, men hun mødte ingen forståelse hos sin mand.

'Jeg behøvede min mand som en sikker havn, at han tog mig i sine arme og sagde: Jeg ved, at du lider, og jeg vil hjælpe dig.'

Men det skete aldrig. Ulrika Jonsson fortæller, at hendes kærlighed til Brian Monet var stor under ægteskabet. Hun havde selv troet, at de skulle blive gamle sammen.

- Jeg stoppede aldrig med at spørge min mand, hvad der var gået galt i vores ægteskab. Jeg mistænkte aldrig, at han måske havde en affære. Jeg troede mere på, at han var blevet træt af mig. Men han nægtede at tale om det, fortæller Ulrika Jonsson.