Kendt vært fornærmer kendte på stribe

For første gang siden 2016 var den engelske komiker Ricky Gervais søndag tilbage som vært for den 77. uddeling af Golden Globe-prisen i Los Angeles.

Gervais er kendt for at lave fornærmende jokes om de kendte og havde derfor på forhånd advaret om, at han ville være lige så grov som altid, men at man ikke skulle tage det så hårdt.

- Husk, at det bare er jokes. Vi skal alle sammen dø snart. Og der er ingen toer, sagde komikeren i sin indledning, før han gik i gang med at fornærme kendisserne.

Det var femte gang, Ricky Gervais havde tjansen som vært, men første gang, siden #metoo-sagerne begyndte at rulle i 2016. Flere af sagerne har involveret prominente Hollywood-navne, hvilket komikeren ikke undlod at bemærke.

- I det her lokale sidder nogle af de vigtigste film- og tv-folk i verden. Folk fra vidt forskellige baggrunde, som alle har en ting til fælles: De er alle sammen bange for Ronan Farrow, lød det fra Gervais med henvisning til The New Yorker-journalisten Ronan Farrow, der har medvirket til afsløringen af flere af sagerne.

Derudover omtalte Gervais blandt andet college-skandalen, ligesom han også langede ud efter blandt andet Apple, Greta Thunberg og musicalen 'Cats'. Se Ricky Gervais fornærme de kendte i videoen ovenfor.

FAKTA: Her er årets Golden Globe-vindere Natten til mandag dansk tid blev prisuddelingen Golden Globe afholdt for 77. gang. Her er en række af de vigtigste priser, der blev uddelt. Film Bedste film, drama: '1917'



Bedste film, musical eller komedie: 'Once Upon a Time ... in Hollywood'



Bedste skuespiller, drama: Joaquin Phoenix, 'Joker'



Bedste skuespillerinde, drama: Renée Zellweger, 'Judy'



Bedste skuespiller, musical eller komedie: Taron Egerton, 'Rocketman'



Bedste skuespillerinde, musical eller komedie: Awkwafina, 'The Farewell'



Bedste mandlige birolle: Brad Pitt, 'Once Upon a Time ... in Hollywood'



Bedste kvindelige birolle: Laura Dern, 'Marriage Story' Bedste instruktør: Sam Mendes, '1917'



Bedste filmmanuskript: Quentin Tarantino, 'Once Upon a Time ... in Hollywood'



Bedste udenlandske film: 'Parasite'



Bedste animerede film: 'Missing Link' Tv-serier Bedste serie, drama: 'Succession'



Bedste skuespiller, drama: Brian Cox, 'Succession'



Bedste skuespillerinde, drama: Olivia Colman, 'The Crown'



Bedste serie, musical eller komedie: 'Fleabag'



Bedste skuespiller, musical eller komedie: Ramy Youssef, 'Ramy'



Bedste skuespillerinde, musical eller komedie: Phoebe Waller-Bridge, 'Fleabag'



Bedste serie, miniserie eller tv-film: 'Chernobyl'



Bedste skuespiller, miniserie eller tv-film: Russell Crowe, 'The Loudest Voice'



Bedste skuespillerinde, miniserie eller tv-film: Michelle Williams, 'Fosse/Verdon'



Bedste mandlige birolle, miniserie eller tv-film: Stellan Skarsgard, 'Chernobyl'



Bedste kvindelige birolle, miniserie eller tv-film: Patricia Arquette, 'The Act'

Sådan lød det, da Ricky Gervais sidst var vært på Golden Globe i 2016. Video: AP.

Her er Golden Globe-vinderne: Ricky Gervais åbner prisfest med fornærmelser