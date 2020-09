Kendte boykotter sociale medier i et døgn

Boycottet sker i et forsøg på at stoppe had på Facebook

I 24 timer fra onsdag vil kendte som realitystjerne Kim Kardashian og skuespilleren Leonardo Dicaprio ikke poste indhold på Instagram eller Facebook.

Det sker som et led i en verdensomspændende kampagne kaldet 'Stop Hate for Profit'.

Det skriver Yahoo News og CNN.

Vil stoppe had

Boycottet af Instagram og Facebook sker i et forsøg på at råbe Facebook op.

Facebook ejer også det sociale medie Instagram.

De kendte og organisationen bag 'Stop Hate for Profit' mener nemlig, at Facebook ikke gør nok for at stoppe had, propaganda og misinformation på deres platforme.

I stedet mener de, at Facebook tjener penge på hadefulde grupper og opslag på Instagram og Facebook.

Trak annoncer tilbage

I juli havde 'Stop Hate for Profit'-organisationen fokus på at få firmaer til at trække deres annoncer fra Facebook.

Det betød, at manden bag Facebook, Mark Zuckerberg, mistede 7,2 millioner dollars, ligesom Facebooks aktie faldt 8,3% i værdi, skriver Bloomberg.