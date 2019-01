Kim bekræfter baby og afslører kønnet

Rygterne har svirret de seneste uger, og nu har Kim Kardashian endelig bekræftet, at hun skal være mor igen.

Det var, da hun mandag var gæst i 'Watch What Happens Live', at den 38-årige mor til tre fortalte, at der i løbet af kort tid kommer et fjerde barn i flokken.

- Arbejder I på endnu et barn, spurgte programmets vært, Andu Cohen, direkte.

- Det gør vi. Det er en dreng, og jeg tror, at det har været ude, sagde realitystjernen, der bar sine og Kanye West to førstfødte selv, mens nummer tre kom til verden med hjælp fra en rugemor.

Den lille dreng, som stjerneparret venter, får de også hjælp til fra en rugemor, da Kim Kardashians krop ikke kan tåle flere graviditeter.

På grund af komplikationer under fødslen af Kim Kardashians og Kanye Wests andet barn, Saint West, var Kardashian nødt til at blive akut opereret, fordi hendes moderkage ikke ville løsne sig.

Lægerne har efterfølgende anbefalet Kardashian, at hun ikke selv bærer endnu et barn, da det kan være farligt for hende.

Den kommende arving ventes til verden i maj.

Kim og Kanye West har i forvejen datteren North West på 5 år, den treårige søn Saint West samt datteren Chicago West på bare 11 måneder.