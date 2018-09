Kim K. afviser sex-rygte med rapper

Kim Kardashian har set sig nødsaget til at kommentere et rygte, der har floreret gennem nogen tid blandt fans af rapperen Drake.

Rygtet vil vide, at de to har haft et forhold - endog af seksuel karakter - og de bruger teksten til den nye Drake-sang 'In My Feelings' som ledetråd.

Heri rapper Drake bl.a. 'Kiki do you still love me', og Kiki er faktisk det kaldenavn, familien bruger om Kim Kardashian i reality-serien 'Keeping Up With the Kardashians'.

Kim Kardashian har set sig nødsaget til at kommentere rygterne. Foto: All Over Press

'Sov Drake virkelig med Kim', spørger en fan.

'Taler Drake om Kim Kardashian', undrer en anden sig.

Men for at få sat en stopper for al snakken, har Kim Kardashian på Instagram kommenteret sagen.

'Skete aldrig. Slut', skriver hun bare.

Drake skriver tekster, der sætter gang i rygter. AP Photo

En kilde tæt på den bredbagede kendis kommenterer også sagen overfor net-avisen TMZ:

'De to har nogle fælles venner, og de har været hjertelige overfor hinanden, når de før i tiden er løbet ind i hinanden ved forskellige events, men de har aldrig haft et personligt venskab - eller et forhold'.

Det skal siges, at Drake i sine tekster på det seneste har lagt spor ud om forhold til andre kvinder end Kim kardashian. Også søstrene Kendall og Kylie Jenner og Gigi og Bella Hadid har været knyttet til rapperen i hans tekster.

