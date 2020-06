Kim K. chokeret over søn: 'Hvad sker der?'

Man skal jo høre sandheden fra børn.

Det fandt realitystjernen Kim Kardashian ud af, da hun i år modtog et mors dags kort fra sin ældste søn Saint.

Det var dog ikke lige det, hun havde håbet på, han havde skrevet.

Det deler hun på sin Instagram-profil.

Her kan man se Saints kort, der består af en masse spørgsmål, han skulle svare på om sin mor.

Først skulle han indføre hendes alder, hvor han har skrevet 11, noget Kim Kardashian ikke lader til at have de store problemer med.

Det er først under spørgsmålet: 'Hvad kan min mor godt lide at lave?', at det går helt galt ifølge Kim.

Her har Saint nemlig skrevet, at hans mor bedst kan lide 'at lade ham være i fred'. Til billedet har hun i en story på Instagram skrevet 'hvad sker der?' til sønnens svar.

Det var ikke lige de svar, hun havde forventet. Foto: Kim Kardashian/Instagram

Derudover har Saint vidst ikke helt styr på alt om sin berømte mor.

Han svarer, at hendes livret er asparges, men der kan Kim Kardashian så afkræfte. Det er nemlig noget af det, hun mindst kan lide at spise.

Under hvad de to bedst kan lide at lave sammen, har han skrevet, at det bedste de to kan lide er at købe apps til en telefon.

Her måtte realitydronningen også lige forklare, at det vidst mest bare var noget, han godt kunne lide og ikke hende.

Men selvom sønnen ikke havde helt styr på alt om sin mor, skriver Kim Kardashian, at hun stadig er meget glad for kortet.

Ud over Saint har Kim Kardashian tre andre børn: North, Chicago og Psalm sammen med manden Kanye West.

I forbindelse med fødslen af sin yngste søn Psalm fortalte Kim, at hun ikke ønsker flere børn og at fire helt klart er nok at håndtere for den kendte realitystjerne og designer.