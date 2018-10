Kim K.: Har du redigeret din numse?

Normalt vil man sige, at Kim Kardashians væsentligste fordel er hendes... bagdel.

Den flasher hun også glad ved enhver lejlighed.

Alligevel kan meget tyde på, at hun har fået den fotoshoppet mindre i et nyt billede, hun har lagt på Instagram som reklame for sine skønheds-produkter.

Fans - og dem er der 120 millioner af på Instagram - undrer sig i hvert fald over de smalle kurver og usædvanligt lange ben, hun præsenterer på billedet herover.

'Siden hvornår har Kim været så tynd - eller er det redigeret?, spørger én.

'Så fotoshoppet. En skam. Jeg bemærkede lige hvor lange hendes lår er i forhold til resten af kroppen', skriver en anden.

'Så lillebitte. Hvorfor betale alle de penge for at lave den kæmpe for så at gøre den lille på et foto. Giver ingen mening', anfører en tredje.

Kim Kardashian lancerede sin seneste kollektion, 'Flashing Light', den 19. oktober.