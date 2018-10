Kim K. - PR med mandlig nøgenmodel

Normalt er det Kim Kardashian, der er særdeles sparsomt klædt på, når hun poster billeder på sin Instagram-profil, der har intet mindre end 119 millioner følgere.

Kardashian-fans går amok over 'vulgært' billede: 'Sørgeligt' og 'desperat'

Men i anledning af en nye make up-linje, hun lægger navn til, har hun allieret sig med en splitternøgen mandling model til PR-billedet, der viser hende i en sølv-trikot siddende på knæ på i en sofa, mens den nøgne model holder et stort spejl op foran hende.

Make up-sættet i juvel-tonede farver går i salg fredag umiddelbnart før hendes 38 års fødselsdag på søndag.

'For at fejre Kim Kardashians fødselsdag denne weekend udsender vi en brandny kollektion af syv pressede puddersegmenter og syv løse puddersegmenter, alle holdt i lyse & juvel-tonede nuancer til den ultimative party vibe', skriver branded LaChapelle, som samarbejder med berømtheden.

Kardashian-familien har netop været på safari-tur i Afrika, og her sagde rapper-gemalen Kanye West under et besøg hos Ugandas præsident, at han ønskede sig en børneflok på syv.

I forvejen har parret tre børn, og Kim var ikke umiddelbart med på at få så mange.

'Jeg vil slet ikke ønske at få syv, mumlede hun.

