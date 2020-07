Kim Kardashian bryder tavsheden

Siden mandag har den amerikanske rapper og aspirerende præsidentkandidat Kanye West mildest talt overøst sine følgere på Twitter med vanvittige tweets, hvor han blandt andet kaster sin kone, Kim Kardashian, og svigermor under bussen.

Rapperen har blandt andet kaldt svigermoderen Kris Jenner for 'Kris Jon-Un' med henvisning til Nordkoreas diktator med samme efternavn, og så har han bedyret, at han i lang tid har ønsket at blive skilt fra sin berømte kone.

- Jeg har prøvet at blive skilt fra Kim

Kanye Wests kone, Kim Kardashian-West, har holdt umådeligt lav profil på sine sociale medier siden Kanyes udbrud.

Nu bryder hun tavsheden.

I en story på Instagram skriver reality-dronningen følgende om Kanyes opførsel:

'Som mange af jer ved, er Kanye bipolar. Enhver, som har denne lidelse eller har en tæt på sig, som har, ved, hvor kompliceret og smertefuldt det er at forstå. Jeg har aldrig talt offentligt om, hvordan dette har påvirket os derhjemme, fordi jeg er meget beskyttende over for vores børn og Kanyes ret til privatliv. Men i dag føler jeg, at jeg bliver nødt til at kommentere på det på grund af den store omtale og misforståelser, der er om hans mentale helbred.'

'De, som er tæt på Kanye og kender ham og hans hjerte, forstår, at hans ord ikke altid matcher hans handlinger', lyder det fra Kim Kardashian West.

Kim Kardashian West beder til, at offentligheden og medierne giver familien ro og medfølelse, som de har brug for for at komme igennem denne meget offentlige familiekrise.

Kanye blev tilbage i 2018 diagnosticeret bipolar. I et tv-show forklarede han dengang, hvordan det er at have lidelsen.

- Når du er i det, er du megaparnoid overfor alting. Det er min oplevelse af det. Andre har muligvis andre oplevelser, lød det fra rapperen.