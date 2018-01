Kim Kardashian gør det igen: Bryster til fansene

For fa’en, Kim Kardashian!

Den mørkhårede skønhed fra den anden side af Atlanterhavet har gjort det igen; smidt tøjet og fået internettet til at gløde.

Se også: Kim K. med trusser og kavalergang

Over alt på de mere kulørte amerikanske medier har man fået øjnene op for de billeder, som realitystjernen sent mandag aften, dansk tid, lagde op:

Allerede nu spekuleres der i, hvorfor hulen Kim Kardashian lægger billederne op. Er det for at fejre fødslen af hun og Kanye Wests tredje barn, Chicago West?

Se også: Topmodel smider trussen i hovedet på daten

Eller handler det bare om at vise de nye fletninger frem?

Under alle omstændigheder må man konstatere, at Kim Kardashian atter engang har formået at løbe med opmærksomheden i tabloidpressen og på de sociale medier, hvor det topløse billede med pelsfrakken har trukket mere end 100.000 likes fra glade fans.

Se også: Kim Kardashian deler nyt topløst billede: Kritiseres som mor

Det er dog ikke alle, der er vilde med billederne af den 37-årige skønhed.

- Du er nogens mor, Kim! Det er dit liv, men det er min mening. Det er trist, når den eneste, der burde have fornøjelsen af at se din nøgne krop er din mand, men du foretrækker at dele den med hele verden, skriver en skuffet kvindelig fan.