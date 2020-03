Kim Kardashian i coronakarantæne: Savner sine søstre

Verdens reality-dronning nummer et har sat sig selv i frivillig corona-karantæne.

Det er sket i forbindelse med den accelererende coronakrise i USA, hvor smitte-tallet konstant stiger. På sin Instagram-profil afslører Kim Kardashian også samtidigt, at alle hendes andre berømte søstre, der tæller Khloe og Kourtney Kardashian samt halvsøstrene Kylie og Kendall Jenner også har sat sig selv i frivillig coronakarantæne.

De berømte søstre er her samlet med deres mor. Fra venstre: Kendall Jenner, Kylie Jenner, Kris Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian og Kourtney Kardashian. Foto: Timothy White/E!.

Kim Kardashian skriver følgende til sine 163 millioner følgere på Instagram:

'Jeg sad og og så på mine fotos på min mobil og fandt dette billede. Jeg savner mine søstre. Men vi distancerer os fra hinanden netop nu og er alle gået i frivillig karantæne. Det er hårdt, men vi er nødt til at gøre det for vores fælles sikkerhed samt alle andres sikkerhed. Vær så venlig at blive indendørs, så vi kan stoppe spredningen af virus. Vi vil alle sammen komme igennem det her!'

I kommentarfeltet svarede hendes søster Khloe straks: 'Jeg savner dig'.