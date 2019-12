Kim Kardashian indrømmer: - Jeg er ond

Bølgerne går ofte højt i Kardashian-familien, og det samme har været tilfældet i denne sæson af realityserien 'Keeping Up With the Kardashians'.

Især i seneste afsnit var der drama mellem deltagerne, og Kim Kardashian truede blandt andet søsteren Kourtney med en fyring, fordi hun ikke deler nok af sit liv med tv-seerne.

I det kommende afsnit af realityserien forsøger familien at redde trådene ud, og her kommer der nogle indrømmelser på bordet. Det skriver Daily Mail.

Søstrenes mor, Kris Jenner, har arrangeret en bustur for hele familien, og hun giver realitydeltagerne en opgave.

- I skal hver vælge én person, der sidder her, og så skal I sige, hvad I gerne vil styrke ved jeres forhold, siger Kris Jenner.

Det første afsnit af 'Keeping Up With the Kardashians' løb over skærmen i 2007. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Her benytter Kim Kardashian muligheden for at undskylde til Kourtney Kardashian.

- Jeg vil gerne reparere mit forhold til Kourtney efter de grove kommentarer, siger realitydeltageren og bekræfter, at hun gik over stregen mod søsteren.

- Ja, jeg kan være så ond, fortsætter hun.

Også Khloé Kardashian brugte muligheden på at tale direkte til Kourtney.

- Jeg føler, at der nogle gange er gnidninger mellem mig og Kourtney. Jeg vil gerne have, at vi kommer tilbage på sporet, og at vi ikke er så hurtige til at reagere, siger hun.

Tiden vil vise, om det lykkes for Kardashian-søstrene at få repareret deres forhold.