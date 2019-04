Kim Kardashian læser til advokat

Realitystjernen vil gerne gøre mere for at hjælpe andre

I et nyt interview med Vogue i USA har den kendte realitystjerne Kim Kardashian udtalt, at hun lige nu studerer jura for at blive advokat.

Hun regner med at tage sin eksamen i 2022.

I interviewet forklarer hun, at hun startede uddannelsen sidste sommer, hvor hun blev praktikant i et advokatfirma i San Francisco.

Kardashian udsat for shitstorm: Hun har det forkerte på hovedet

Californien har en lov, der gør, at du kan blive advokat uden at studere på en skole. Du skal bare havde været praktikant hos en advokat eller dommer.

Kim Kardashian besluttede at forfølge sin drøm om at blive advokat, efter det lykkedes hende at befri Alice Marie Johnson fra fængsel, efter at hun havde snakket med præsident Trump.

Se også: Kim bekræfter baby og afslører kønnet

Hun har tidligere udtalt, at det var rart at blive hørt i sagen, og at hun havde mulighed for at komme med de 'humane' argumenter for Alice Marie Johnsons frifindelse, men hun ville gerne vide mere, så hun kunne bruge loven som et argument.

Det hårdeste ved at blive advokat har for den 38-årige mor til tre været al læsningen.

- Det er al det stof, der virkelig tager på mig. Det tager simpelthen så lang tid, fordi der er så meget. Men jeg forstår det hele lynhurtigt, fortalte hun i interviewet.

Kim Kardashian er datter er Robert Kardashian, der var forsvarsadvokat for O.J Simpson i hans retssag.

Kim har tidligere tilkendegivet, at hun skylder meget af sin interesse for loven til sin far, der tit lod hende rode i hans ting på kontoret og altid gav hende en interesse i at lære om juraen.

Se også: Husmor driller Kim Kardashian: Her forklarer hun hvorfor