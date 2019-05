Kim Kardashian lagt for had: - Ulækkert!

Den berømte realitystjerne Kim Kardashian er kommet i massiv modvind, efter hun har delt et billede på sin Instagram-profil, hvor hun poserer med en elefant, der har en mand på ryggen.

'Savner Bali. Og det fantastiske fristed for elefanter', skriver Kardashian til billedet.

Selvom billedet umiddelbart fremstår utroligt idyllisk, er det alligevel faldet hundredvis af Kim Kardashians følgere for brystet.

'Ulækkert. Intet rigtigt fristed ville tillade, at der blev redet på elefanter på grund af den ondskab, der er involveret. Lav noget research', skriver en henvendt til Kim Kardashian.

'Folk rider ikke på elefanter på fristeder. Lad være med at sprede uvidenhed', skriver en anden.

Langtfra alle er tilfredse med et elefant-billede, som Kim Kardashian har lagt på de sociale medier. Foto: Ritzau Scanpix

Foruroligende

Flere påpeger også, at det på billedet ser ud, som om elefanten har en saddel på sin ryg.

'Kim, please - uddan dig selv i elefanters velfærd. Fristed eller ej, en elefant burde aldrig blive redet på. Det er så trist at se, at du støtter sådanne steder', skriver en tredje, mens en fjerde fortsætter:

'Det er så foruroligende at se, at du ikke har sat dig ind i det, så du kunne tage til et fristed for elefanter, hvor de faktisk passer på deres elefanter'.

'Det her er ikke et fristed. Elefanter bliver ikke redet sådanne steder, og please se på mandens højre hånd. Han stikker tydeligvis noget ind i elefantens hoved for at få den til at stå eller posere for din uvidenhed. Kniv? Negl? Se på hans intense udtryk. Jeg ved ikke, hvad det er, men der er tydeligvis store røde flag ved det her billede, og ved at bruge din status som berømt er du direkte med til at promovere dette misbrug. Vær sød at stoppe', fortsætter en følger.

Kim Kardashian er gift med den verdenskendte rapper Kanye West. Foto: Evan Agostini/AP

Billederne, som Kim Kardashian har delt, er fra en tur, hun og ægtemanden, rapperen Kanye West, var på for nylig, hvor de angiveligt boede på Four Seasons Resort Bali i Ubud.

Kim Kardashian var også på Bali i oktober sidste år, hvor hun holdt en velfortjent ferie med sine søskende Kourtney og Khloé og deres børn.

