Kim Kardashian look-alike får 25. numseoperation

26-årige Jennifer Pamplona er en brasiliansk Versace-model, som vil gøre hvad som helst for at ligne sit store idol: Kim Kardashian. Nu har hun fået foretaget operation nummer 25 for at få en større bagdel i jagten på at ligne den amerikanske verdensstjerne.

Det skriver KameraOne.

- Den (operationen, red.) får det til at ligne, at jeg træner hver dag, selvom jeg slet ikke gør det, fortæller Pamplona til mediet.

Modellen, som kommer fra Sao Paolo, gennemgik en operation, hvor hun fik sat 400 små såkaldte polydioxanone-nåle i ballerne. Disse nåle skal øge kollagenproduktionen i numsen og dermed give et mere struttende bagparti.

Den veldrejede dame har fået en del hjælp til at få sine vilde former. Hun har også tidligere fået forstørret numsen, fået fjernet to ribben, fået brystimplantater og meget, meget mere.

- Det hele begyndte, da folk sammenlignede mig med Kim Kardashian - det gav mig lyst til at forstørre min numse, fortæller den brasilianske model og fortsætter:

- Jeg bliver aldrig træt af at blive sammenlignet med Kim Kardashian, for jeg synes hun er en fantastisk kvinde.

