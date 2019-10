Kim Kardashian om Greta: - Jeg vil møde hendes forældre

Den kendte realitystjerne håber på at få et møde med den svenske aktivist

Selvom det måske kommer som en overraskelse for de fleste, er realitystjernen Kim Kardashian sprunget ud som klimaaktivist.

I et interview med Reuters fortæller den 38-årige stjerne, at hun ville elske at have middag med den 16-årige Greta Thunberg, der har taget verden med storm.

- Helt klart, jeg ville elske, at mine børn og at jeg selv mødte hende. Jeg synes, hun er sådan en modig og stærk ung kvinde, der virkelig har stået op for det, hun tror på, fortalte Kim Kardashian i interviewet, der foregik i Armenien, hvor hun er til World Congress on Information Technology.

Foto: Brett Kaffee, PacificCoastNews

Modig ung kvinde

Greta Thunberg har for nyligt talt foran forskellige ledere ved åbningstalen ved de Forenede Nationer. Her udtalte hun, at de forskellige statsoverhovedet havde stjålet hendes barnbom med 'tomme ord'.

- Jeg synes, hun er så modig. Hun er en virkelig fantastisk ung kvinde, der er så fuld af mod. At hun tør sige noget til alle de voksne, det kan være meget skræmmende, og det at hun er så åben og ærlig, er præcis, hvad vi har brug for, fortalte hun.

Kim Kardashian virker måske ikke som den største klimaaktivist med sin glæde for privatfly.

Kim ses ofte ombord på et fly, hvor Greta til sammenligning sejlede i to uger over Atlanterhavet for at undgå at udlede for meget carbon.

Har fjernet al plastic

Alligevel slår moderen til fire fast, at hun går meget op i miljøet.

- Klimaforandringer er et stort problem. Mine børn passer rigtig godt på det. Vi har fjernet al plastic fra vores hus, og vi tager specifikke beslutninger, der er baseret på miljøet. Vi har udskiftet al plastic med glas, og det har vi også skulle forklare dem. Bare det med at man skal genbruge, har vi forklaret dem.

Kim Kardashian ville også elske at tale med forældrene til den unge svensker.

- Jeg ville rigtig gerne tale med hendes forældre, og se hvordan de har opmuntret hende. Har hun altid haft det her i sig? Når man taler på store platforme, inviterer det mange meninger og personligheder, og jeg ville gerne vide, hvordan Gretas forældre forholder sig til det.