Kjole vækker stor opsigt

Natten til mandag dansk tid blev der afholdt American Music Awards i Los Angeles, og her løb sangerinden Doja Cat, der blandt andet er kendt for hits som 'Say So' og 'Like That', i den grad med opmærksomheden.

Den 25-årige sangerinde løb under prisuddelingen med priser i flere kategorier - blandt andet 'Årets nye kunstner' - men det var tilsyneladende noget helt andet, der vakte opmærksomhed blandt seerne hjemme i stuerne og på de sociale medier.

Her fik sangerindens påklædning nemlig folk til at spærre øjnene op en ekstra gang. Efter prisoverækkelsen skiftede Doja Cat nemlig til en gennemsigtig kjole, der ikke overlod meget til fantasien, og det har i den grad fået seerne til tasterne.

'Hvad sker der lige for den kjole?', skriver en på Twitter.

'Wow. Den kjole', skriver en anden.

'Kan vi diskutere Doja Cats kjole til AMA's? For den var hot', skriver en tredje, mens hundredvis af andre kommentarer fortsætter i samme stil.

Denne noget gennemsigtige sag fik folk til at diskutere heftigt på de sociale medier. Foto: ABC/Ritzau Scanpix

Tidligere på aftenen bar Doja Cat en anden kjole, der var stropløs og draperet. Også den tiltrak en del opmærksomhed på de sociale medier.

'Hvorfor minder Doja Cats kjole mig om fordelingshatten i Harry Potter?', skriver en.

'Jeg kan ikke lide kjolen, men hun er smuk uanset hvad', skriver en anden, mens en tredje fortsætter:

'Doja, hvad sker der for den kjole? Den ligner en papirpose', skrev en tredje, mens andre var langt mere positivt stemte over for kjolen.

'Hun ser fantastisk ud i den kjole'.

På sin Instagram-profil har sangerinden selv delt et billede fra aftenen, hvor hun har kjolen på.

'Tak til jer alle. Jeg håber, I nød min store røv', skriver hun med henvisning til kjolen.

Denne kjole bar Doja Cat tidligt på aftenen. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Doja Cat løb under American Music Awarts også med prisen for 'Årets kvindelige soul/R&B kunstner'.

