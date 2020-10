Klar til toer - men med kæmpe ændring

Hugh Grant laver gerne en opfølger på 'Notting Hill' - men med et par særlige krav

Der er nok ikke nogen, der ikke har set en enkelt kærlighedsfilm med Hugh Grant i hovedrollen.

Skuespilleren blev kendt for sine utallige roller, hvor han spillede den romantiske interesse for flere store kvindelige stjerner.

I forbindelse med rollen i den nye serie 'The Undoing' afslører Hugh Grant dog, at faktisk gerne ville lave en opfølger på en af sine største roller.

Det drejer sig om filmen 'Notting Hill', hvor han spillede William Thacker med Julia Roberts.

Det fortæller han i et interview med HBO.

- Jeg ville gerne lave en opfølger på en af mine romantiske komedier, der viser, hvad der sker efter rulleteksterne. Så kunne vi virkelig bevise, hvilken forfærdelig løgn de alle sammen var, og at der skulle være en lykkelig slutning.

Drømmen for skuespilleren ville være at lave en film om, hvad der sker efter at hans og Julia Roberts karakter fandt sammen til sidst i filmen.

- Jeg ville gerne se mig og Julia have en forfærdelig skilsmisse, der var med meget dyre advokater, børn der var med i kampen om kærligheden, floder af tårer. Hvor man blev såret for livet, sagde han med et grin i interviewet.

- Jeg ville elske at lave den film.