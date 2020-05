Knaldede for 138.000 kr. på tv: Nu er de forlovet

Det blev en reunionen med smæk på, da holdet fra 'Too hot to handle' mødtes igen. Nu er et af parrene forlovet

Der var ingen tvivl om, at Francesca Farago og Harry Jowsey var stjernerne i realityserien 'Too hot to handle', der har været sendt på Netflix.

De var helt klart det par, der både fik skabt mest drama og kærlighed i serien.

Parret var da også dem, der fik puljen på 100.000 dollars til at falde gevaldigt, når de kyssede og knaldede under opholdet i Mexico.

I alt kostede deres hede nat sammen 138.000 danske kroner, hvilket ikke gjorde de andre deltagere synderligt glade, da det blev afsløret.

Efter en del drama og Francesca, der prøvede at score en af de andre deltagere, fandt de to sammen til sidst og efter optagelserne af programmet har de været kærester.

'Too Hot to Handle'-Francesca bekræfter: Har datet megastjerne

Frier på tv

I et nyt reunion afsnit af serien på Netflix fik seerne sig dog noget af en overraskelse.

Det smukke par er nemlig blevet forlovet.

Det har de efterfølgende bekræftet på deres Instagram-profiler.

I afsnittet ser man Harry Jowsey gå ned på knæ for modellen Francesca.

'Jeg skulle have øvet det her. Jeg vil bare sige, at du virkelig har ændret mit liv. Jeg elsker dig så meget, og jeg kan ikke vente med at tilbringe evigheden sammen med dig. Vil du det her? Vil du gerne giftes?', siger han med en slik-ring i hånden.

Til sidst i afsnittet får man så endelig Francescas svar.

'Harry ved, at jeg vil giftes med ham. Så ja! Selvfølgelig'.

Havde sex for 138.000 kr.: Sådan går det 'Too hot to Handle'-parret

Bekræfter på nettet

Flere troede efterfølgende, at der var tale om en falsk frieri, fordi Harry ikke havde haft en ordentlig ring til sin udkårne, men parret har selv bekræftet frieriet efterfølgende.

Harry Jowsey har efter afsnittet lagt et billede af ham og Francesca, hvor han simpelt har skrevet: 'Hvor skal vi holde brylluppet?'

Og Francesca Farago har svaret en følger, der har spurgt, om hun må være brudepige, at selvfølgelig må hun det.

Hvornår brylluppet skal stå vides endnu ikke, og mon ikke Francesca forventer en lidt mere solid ring end en af slik.