Knaldet for spritkørsel: Michael Madsen mister kassen

Skuespiller Michael Madsen, der er kendt fra blandt andet 'Reservoir Dogs' og 'Kill Bill'-filmene, må vinke farvel til en indbringende rolle, efter han sidste måned totalskadede sin Land Rover i Malibu.

Han er tiltalt for to forhold - herunder spritkørsel - men allerede før, han har modtaget sin dom er han blevet straffet med en fyreseddel fra filmen 'Chronicle of a Serial Killer'.

Her stod han til at tjene knap 700.000 kroner for at spille en karakter ved navn captain Anderson. Det bekræfter en talsperson til underholdningshjemmesiden TMZ.

Michael Madsen på den røde løber i Cannes sidste år. Foto: Valery Hache / Ritzau Scanpix

Optagelserne skulle efter planen være begyndt næste måned i New York, men det forlyder, at folkene bag filmen ikke tør risikere, at skulle påbegynde optagelser, mens en af de bærende roller muligvis sidder bag tremmer.

Sandsynligheden for, at Michael Madsen kommer bag lås og slå er nemlig ikke kun teoretisk.

Han har flere lignende episoder i bagagen, og det er derfor overvejende sandsynligt, at han bliver idømt mellem fire til 364 dages fængsel.

Ifølge TMZ har James Russo overtaget Michael Madsens rolle.