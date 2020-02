Knust 'Beverly Hills'-stjerne: - Kræften er tilbage

Fra 2015 frem til 2017 kæmpede Shannen Doherty sit livs kamp, da hun overvandt en kræftdiagnose og blev erklæret helt rask.

Nu må hun dog endnu en gang i gang med at besejre den alvorlige sygdom, der igen er brudt ud i hendes krop.

Det fortæller den 48-årige skuespillerinde tirsdag i tv-programmet 'Good Morning America', hvor hun har været nødt til at stå frem med sygdommen på grund af en retssag, der venter hende.

- Det kommer ud om et par dage eller en uge, at jeg har kræft i fjerde stadie. Så kræften er vendt tilbage. Det er derfor, jeg er her, fortæller Shannen Doherty, der især er kendt som Brenda Walsh fra 'Beverly Hills 90210' i tv-programmet.

Kræftsygdomme bliver inddelt i fire stadier, hvor stadie fire er den mest alvorlige. Når kræften har nået det sidste stadie, er den ofte uhelbredelig.

- Jeg tror ikke, jeg har bearbejdet nyheden endnu. Det er en svær pille at sluge på flere måder, lyder det fra 'Beverly Hills'-stjernen.

'Beverly Hills'-holdet vendte i 2019 tilbage til skærmen. Her vidste Shannen Doherty, at kræften var vendt tilbage. Foto: Shane Harvey/ FOX/ TV 2

Ville ære Luke Perry

Da hun senest besejrede den kræftdiagnose, hun fik stillet i marts 2015, fortalte hun åbent om kampen i offentligheden.

Denne gang har hun valgt at holde det til sig selv indtil nu.

- Jeg har bestemt haft dage, hvor jeg har tænkt: 'Hvorfor rammer det mig?' Men derefter tænker jeg: 'Hvorfor ikke mig? Hvem ellers? Hvem fortjener det her udover mig?' Det gør ingen af os, siger hun i programmet og fortæller, hvordan hun reagerede, da hun fik nyheden:

- Min første bekymring var, hvordan jeg skulle fortælle det til min mor og min mand, siger Shannen Doherty i 'Good Morning America'.

Hun vidste allerede, at kræften var vendt tilbage, da hun begyndte optagelserne til den seneste omgang af 'Beverly Hills 90210', da serien efter flere års pause vendte tilbage til skærmen i 2019.

Kort inden optagelserne måtte hele holdet sige farvel til Luke Perry, som i serien spillede Dylan, da han kort inden optagelserne døde af et slagtilfælde.

- Det var så underligt for mig, at jeg fik den diagnose, og så var der en, som virkede så sund, der døde først. Det var virkelig et chok. Det mindste, jeg kunne gøre, var at ære ham ved at medvirke i serien. Men det har jeg stadig ikke helt gjort, føler jeg, så det er svært, siger Shannen Doherty.

Tvunget til at stå frem

I første omgang valgte hun dog at holde sygdommen hemmelig for offentligheden, for hun ville vise, at kræftsyge også sagtens kan arbejde og leve et normalt liv i mange tilfælde.

Nu er hun dog nødt til at stå frem, da hun er i gang med et retssag mod State Farm, efter hun mistede sit hjem i en skovbrand i Californien i 2018. Her ville kræftdiagnosen ifølge hende komme frem i forbindelse med retssagen.

- Jeg ville hellere have, at folk hører det fra mig. Jeg vil ikke have, at ordene skal fordrejes, og jeg vil ikke have, at det skal komme fra et retsdokument. Jeg vil have, at det skal være virkeligt og autentisk. Jeg vil have, at folk får nyheden fra mig, slår hun fast i programmet.

