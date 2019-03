Reaktioner strømmer ind fra hele verden oven på nyheden om, at Luke Perry, der spillede rollen som skolens bad boy Dylan Mckay i ungdomskultserien 'Beverly Hills 90210', er død.

Blev kun 52 år: Luke Perry er død

Den amerikanske skuespiller er død som følge af et slagtilfælde. Han blev 52 år. Luke Perry var omgivet af familie og venner på hospitalet, hvor også kollegaer fra serien som Shannen Doherty, der spillede karakteren Brenda Walsh, har besøgt ham.

Når Luke Perrys 'Dylan' ikke flirtede med Shannen Dohertys 'Brenda', gjorde han det som oftest med Jennie Garths 'Kelly' - her i poolen i et af seriens tidlige afsnit. Video: AP

Allerede savnet

Andre stjerner fra serien, der er set af millioner af mennesker verden over, har mandag reageret på nyheden om, at Luke Perry er gået bort.

Ian Ziering, der spillede skolens klovn Steve Sanders, skriver på sin Instagram-profil, hvor han også har delt et billede af de to sammen.

'Kære Luke. Jeg vil for altid svælge i de kærlige minder, vi har delt over de sidste 30 år. Må din rejse fremover beriges af de storslåede sjæle, der er afgået før dig. Præcis som du har gjort for dem, du efterlader. Gud, giv ham en plads tæt på dig. Han fortjener det', lyder det i opslaget.

Christine Elise McCarthy, der er kendt som den flamboyante Emily Valentine i serien, har også kommenteret dødsfaldet på det sociale medie.

'Med det tungeste hjerte er jeg lammet og ødelagt over at skulle meddele, at Luke er død. Jeg er stadig i chok, og jeg har ingen ord ud over at sige, at han var en virkelig gentleman. Han vil blive sørget over og savnet af alle, der kendte ham og af de millioner, der elsker ham. RIP, kære Luke. Din tid her var alt for kort,' skriver hun.

Indlagt i længere tid

Beverly Hills-stjernen blev indlagt på St. Joseph's Hospital i Burbank, Los Angeles, i slutningen af februar.

Hans tilstand har indtil nu været ukendt, men søndag kunne Shannen Doherty berette, at det stod skidt til, efter hun havde besøgt den mangeårige kollega på hospitalet.

- Jeg kan ikke tale om det her, for jeg begynder at græde, men jeg elsker ham, og han ved, at jeg elsker ham, forklarede den 47-årige skuespiller til ET Online i forbindelse med en velgørenhedsgalla i Los Angeles søndag.