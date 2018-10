Komiker forlovet med 23 år yngre kæreste

Den 56-årige skuepiller og komiker Rosie O'Donnell skal giftes.

Hun er blevet forlovet med sin kæreste gennem et år, den 33-årige politibetjent Elizabeth Rooney. Det fortæller parret til People.

Der går dog noget tid, før parret kommer til at sige 'I do' til hinanden.

- Det er langt ude i fremtiden. Vi er enige om, at det er bedst, forklarer hun til magasinet.

Parret bor ikke sammen, men det lader ikke til at være et problem.

- Hun bor i Boston, og jeg bor her i New York. Det har været en langdistance-ting. Det har været fint. Jeg synes, hun er en vidunderlig kvinde, tilføjer Rosie O'Donnell om sin udkårne, der har en fortid i det amerikanske militær.

Der er 23 år mellem de to, men det lader ikke til at være et problem. Tværtimod joker O'Donnell med det.

- Jeg bliver ved med at sige, at jeg er for gammel til hende. Men det lader hun ikke til at gå op i. Hun siger: 'Jeg var i militæret. Jeg satte mit liv på spil hver eneste dag, og så tror du ikke, jeg kan finde ud af, hvem jeg vil date?', joker hun om kæresten.

O'Donnell slog igennem som komiker, mens hun stadig var teenager, men blev for alvor kendt sit talkshow 'The Rosie O'Donnell Show', der blev sendt i seks år fra 1996.

Hun er kendt som en aktiv forkæmper for homoseksuelles rettigheder.

Rosie O'Donnell er ikke alene om at have yngre kærester. Herhjemme er hitsangerinden Anne Linnet for nyligt blevet forlovet med sin kæreste, Kathrine Kjær, der er hele 38 år yngre.