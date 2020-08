Komiker i shitstorm over 'porno'-musikvideo

Den 45-årige Russell Brand er kommet på dybt vand, efter han har delt en video med sig selv på Twitter med overskriften 'WAP: Feministisk mesterværk eller porno'.

Se også: Forbudt for børn: Ny musikvideo chokerer

I den lidt over to minutter lange video analyserer Brand den omdiskuterede musikvideo til 'WAP', og det har fået en del Twitter-brugere til tasterne.

Artiklen fortsætter under videoen...

Musikvideoen har fået stor opmærksomhed på grund af dens pornografiske karakter. I Soundvenue er musikvideoen blevet kaldt rendyrket sex fra start til slut.

Den provokerende musikvideo er altså den, som ligger til grund for Russell Brands analyse.

- Opnår kvinder ligestilling ved at stræbe efter og kopiere de værdier, som er blevet etableret af mænd? spørger skuespilleren blandt andet i sin Twitter-video.

Se også: Verdensstjerne opretter profil på pornoside

Twitter-brugere: 'Du mansplainer feminisme'

Russell Brands analyse har fået en del sure Twitter-brugere til tasterne, som blandt andet beskylder komikeren for at 'mansplaine feminisme' og for at forklare kvinder, hvordan de skal nyde deres seksualitet.

'Endnu en gang er der en mand, som blander sig i kvinders sag,' skriver en Twitter-bruger.

En anden påpeger dobbeltmoralen i, at Brand diskuterer, hvorvidt videoen er porno, når han i videoen selv er letpåklædt.

'Jeg lytter ikke til din mening, når den trøje absolut INTET dækker,' er der en bruger, som kommenterer.

Russell Brand har ikke personligt kommenteret sagen på sin Twitter efterfølgende.