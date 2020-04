Komiker langer ud efter kendte der brokker sig over isolation

Den britiske komiker Ricky Gervais har fået nok af rige, kendte mennesker, som klager over at være nødt til at blive hjemme under Storbritanniens lockdown.

Det siger han i et eksklusivt interview med The Sun, hvor komikeren, der lige nu er aktuel i hovedrollen i Netflix-serien After Life, som han selv har skrevet og instrueret, deler rosende ord ud til de mange ansatte i sundhedsvæsenet, der hver dag sætter deres eget liv på spil i kampen mod den nye coronavirus.

Her lyder det, at Ricky Gervais aldrig mere vil høre folk 'brokke sig over velfærdsstaten', og at folk burde give mere kredit til offentligt ansatte som sygeplejersker og portører.

- De her mennesker har 14-timers vagter, og de beklager sig ikke. De går med masker og får sår af uselvisk at sætte deres eget og deres familiers helbred på spil, siger Ricky Gervais til det britiske medie.

- Men så ser jeg folk beklage sig over at opholde sig i et palæ med swimmingpool. Og ærligt talt, så gider jeg bare ikke høre på det, fortsætter han.

Den britiske komikers kommentar kommer efter at flere kendisser er havnet i digital modvind på grund af deres opførsel på de sociale medier i løbet af coronakrisen. Blandt andet fik den britiske sanger Sam Smith kritik efter at have lagt et billede af sig selv på Instagram under sin selvisolation, hvor han så trist ud, mens han sad foran trappen til sit hjem. 'Stadier af karantæne-nedbrud', lød teksten til billedet, som blandt andre fik den kontroversielle tv-vært Piers Morgan til at lange ud efter stjernen.

- FFS (For fucks sake, red.) Jeg kan ikke klare mere af de kendtes opmærksomhedssøgende pis, lød det fra Piers Morgan ifølge Independent.

Andre beskyldte på de sociale medier Sam Smith for at være 'priviligeret', og flere bedyrede, at de havde svært ved at have ondt af ham.