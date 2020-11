Komiker langer ud efter Tom Hanks

Ricky Gervais synes ikke, at de kendte skal føle sig hævet over de jokes, han lavede til åbningen af dette års Golden Globe

Tidligere i år åbnede den britiske komiker Ricky Gervais Golden Globe med en monolog af spydige jokes rettet mod de kendte skuespillere, der var samlet til prisuddelingen.

Talen gik viralt, og mange fandt talen, der direkte lavede sjov med flere kendte til stede, yderst morsom.

Det gav anledning til meget latter i salen til prisuddelingen tilbage i januar, men det var dog ikke alle, der tog lige godt i mod stikpillerne fra Gervais.

En af dem er den verdenskendte skuespiller Tom Hanks, der var til stede ved kåringen. Skuespillerens reaktion blev hurtigt et 'meme' på sociale medier.

I et interview med podcasten 'Stuff of Legends' åbner Ricky Gervais nu op om, hvad han synes om Hanks' reaktion på åbningen af showet.

- Det helt store meme var Tom Hanks, der sagde 'Hvorfor siger han det?', hvor folk efterfølgende sagde, at han sad højt oppe på sin piedestal, men da Leonadro Di Caprio grinte, elskede folk ham for det.

Ricky Gervais fortæller også, at han sagtens kunne have sagt meget værre ting i åbningsmonologen. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

Kendt vært fornærmer kendte på stribe

- Når de kendte griner af en joke, så vil folk begynde at bifalde dem og sige 'Det er godt, at de kan tage det.' Vi vil ikke have, at folk føler sig hævet over joken, fortsætter Gervais, der fik sit helt store gennembrud, da han både skrev og spillede en hovedrolle i komedieserien 'The Office'.

Den 59-årige brite fortæller, hvordan folk var ved at være trætte af, hvordan kendte skulle fortælle, hvordan de skal leve deres liv, når de selv flyver rundt i deres privatfly og aldrig har lavet en dags ærligt arbejde i deres liv.

- I siger, I er woke, men firmaerne i arbejder for ... Utroligt. Apple, Amazon, Disney. Hvis ISIS startede en streaming-tjeneste, ville I ringe til jeres agenter, sagde Gervais under åbningstalen og hentydede til, at tv-branchen ikke har helt rent mel i posen.

Specielt den kommentar fik Tom Hanks til at lave et gispende ansigt og kigge ned i gulvet.

Ricky Gervais har efterfølgende også været kritiseret de kendte, der brokkede sig over at være i isolation, da coronapandemien brød ud i foråret.

