Komiker skal være far... For 10. gang

Komikeren Eddie Murphy har vist mere end bare held i sprøjten. I hvert fald skal han nu være far for 10. gang

Komiker Eddie Murphy skal være far igen. For 10. gang. Og det i en alder af 57 år.

Det er hans kæreste igennem de sidste seks år, modellen Paige Butcher, der venter sig.

Rygterne var begyndt at florere om en mulig familieforøgelse, da Paige Butcher var begyndt at flashe en potentiel gravid mave tidligere på måneden, imens hun var en tur rundt i Los Angeles.

Man spørger aldrig en kvinde om hun er gravid. Derfor var Paige Butcher også kun rygtet gravid, indtil repræsentater for Eddie Murphy bekræftede graviditeten sent mandag. Foto: All Over Press

Nu bliver den lykkelige familieforøgelse bekræftet af repræsentanter for den populære komiker.

'Eddie Murphy og hans kæreste, Paige Butcher, er glade for at kunne fortælle, at de venter deres andet barn til december', står der i pressemeddelelsen.

39-årige Paige Butcher, der er fra Australien, har i forvejen datteren Izzy Oona Murphy fra 2016 med Eddie Murphy.

De otte andre

Komikeren, der strøg til tops i 80'erne med film som 'Bossen og Bumsen' og 'Coming to America', har otte børn fra tidligere ægteskaber med fire andre kvinder.

Hans ældste barn er sønnen Eric på 29, som han fik med Paulette McNeely.

Fra 1993-2006 var Eddie Murphy gift med Nicole Mitchell Murphy. De fik sammen fem børn. De fire døtre Bella Zahra, 16. Zola Ivy, 18. Shayne Audra, 23. og 28-årige Bria. De fik også sønnen Miles Mitchell, der i dag er 25 år.

Eddie Murphy har også en 27-årig søn, Christian, med Tamara Hood.

Med den tidligere Spice Girl Melanie Brown, også kaldet Scary Spice, har han den 11-årige datter Angel. Eddie Murphy forlod Mel. C, da hun var seks måneder henne.

Han påstod senere, at Angel ikke var hans barn, men efter en DNA-test og en tur i retten måtte komikeren vedkende sig faderskabet.

I julen 2016 delte Eddie Murphys datter Bria, dette billede på Instagram. Det viser hende, syv af hendes otte søskende, far Eddie og Paige.

