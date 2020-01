Kongehus-krise: Disse billeder var dråben

Ifølge The Times var det en række billeder, som dronningen fik taget lige efter jul, der blev dråben for Harry og Meghan

Det britiske kongehus er i krise.

Onsdag sendte prins Harry og hertuginde Meghan chokbølger igennem Storbritannien og resten af verden, da de meddelte, at de trådte tilbage som seniormedlemmer af det britiske kongehus.

Og nu kan The Times afsløre en del af baggrunden for den drastiske beslutning.

Ifølge den hæderkronede avis er det to diskrete beskeder fra dronningen i form af billeder, der har fået prins Harry og hertuginde Meghans guldbæger til at flyde over.

Intet billede af Harry og Meghan på dronningens bord juledag. Foto: Ritzau Scanpix

Den første 'besked' fandt efter sigende sted i forbindelse med dronning Elizabeths tv-transmitterede tale 25. december. Men ups. Dronningen havde udeladt noget.

På bordet ved siden af den 93-årige monark stod en række billeder. Et af Elizabeths far, kong George 6. af Storbritannien, et af Charles' ældste søn, prins William, og hans familie, et af sin mand, prins Philip, og til sidst et af kronprins Charles og hertuginde Camilla.

Hverken Harry, Meghan eller oldebarnet Archie var nogen steder at finde.

Artiklen fortsætter under billedet ...

De tre kommende konger sammen med dronningen: Charles, William og George. Foto: Ritzau Scanpix

Meghan er smuttet: Tilbage i Canada

Følte sig ekskluderet

Det var de heller ikke 3. januar, hvor det britiske kongehus offentliggjorde en række billeder af de kommende konger sammen med dronningen.

Det blev dråben. Angiveligt fik Harry og Meghan bekræftet, hvad de havde tænkt over længe. Det var tid til at finde en anden rolle i familien. De havde ingen plads blandt kongerne.

'The Times kan berette, at Sussex-parret var oprevet over offentliggørelsen af 'kongerække-billedet', og de så det som et klart signal om, at de var blevet ekskluderet fra det royale liv. De fik samme opfattelse efter det faktum, at der ikke var noget billede af dem, da dronningen talte 25. december', skriver The Times.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Meghan har forladt England. Harry følger formentlig snart efter. Foto: AP

- Deres krukkeri er enestående

Kom som et chok

Mens Meghan og Harry ser ud til at have planlagt deres tilbagetræden nøje, så er beslutningen altså kommet bag på resten af den engelske kongefamilie og deres staber.

I de royale kulisser bliver der derfor nu arbejdet på højtryk med at finde et bud på, hvordan fremtiden skal se ud for familien.

I en erklæring fra Buckingham Palace lød det i går: 'Dronningen, prinsen af Wales og hertugen af Cambridge har bedt deres stab om at arbejde sammen med regeringen og Sussex-husstanden om at finde brugbare løsninger.'

Prins Harry og hans Meghan valgte at orientere både deres nærmeste og resten af verden om deres drastiske beslutning via Instagram. Onsdag aften lagde de dette opslag ud: