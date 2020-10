Kontroversiel sexkult: Bryder tavsheden

Historier om brændemærkning, fysisk afstraffelse og seksuel afpresning er de senere år undsluppet inderkredsen i den amerikanske kult Nxivm (udtales Nex-e-um).

Nu står endnu en afhopper fra den kontroversielle bevægelse frem, nemlig datter af skuespilleren Catherine Oxenberg, India Oxenberg.

Til det amerikanske medie People fortæller hun om den nat, hvor hun blev brændemærket med stifteren Keith Renieres initialer.

- To kvinder holdt mine hænder og fødder fast, så jeg ikke ville krampe, siger hun til mediet og tilføjer:

- Jeg husker lugten - af kød. Jeg husker, at jeg græd, men uden smerte. Det var ikke en mulighed at sige nej.

Det var almindelig procedure i kulten, at man skulle brændemærkes for at blive indlemmet i den hemmelige gruppe af slaver under stifteren Keith Raniere.

India Oxenberg fortæller, at det var skuespiler Allison Mack, der lokkede hende ind i kulten. Allison Mack afventer sin dom. Foto: AP

Kvinderne i kulten var blevet hjernevasket til at tro, at sex med Raniere havde en healende effekt.

Guru kendt skyldig: Brændemærkede og udsultede sine sexofre

Lokket af skuespiller

Ifølge India Oxenbergs fortælling var det den kendte skuespiller Allison Mack, der rekrutterede hende til kulten, og hun blev også India Oxenbergs 'hersker'.

India Oxenberg havde været en del af kulten i fem år, da hun i 2016 modtog brændemærket.

I 2017 gik hendes mor, Catherine Oxenberg, offentligt ud og fortalte, at datteren var en del af kulten for at skabe opmærksomhed i et forsøg på at redde hende.

Skuespiller Catherine Oxenberg fortalte i 2017 om, at hendes datter var med i kulten. Hun er kendt for sin rolle i 'Dynasty'. Foto: AP

Keith Raniere blev arresteret i 2018, og sagen mod ham og flere højtstående medlemmer af kulten er endnu ikke afsluttet. Ifølge People kan han sandsynligvis idømmes fængsel på livstid.

Allison Mack tager i dag afstand fra kulten og afventer ligeledes sin dom.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet de forfærdelige vidnesbyrd, der er kommet frem om Nxivm. Du kan læse mere om den her (+).