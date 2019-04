Kort efter skilsmisse: Nu dater hun ni år yngre mand

Rygterne har længe svirret om, at den kendte 'Jersey Shore'-stjerne Jenni Farley - bedre kendt som JWoww - har fundet kærligheden på ny, efter hun og eksmanden Roger Mathews er blevet skilt.

Nu bekræfter den kendte realitystjerne selv på sin Instagram, at hun har fundet sammen med den 24-årige wrestler Zack Clayton Carpinello, og at de for nylig har tilbragt en romantisk ferie sammen i Universal Studio i Florida.

Du kan se billeder af parret herunder:

33-årige Jenny Farley har tidligere åbnet op omkring forholdet i podcasten 'It's happening with Snooki & Joey', hvor hun ikke har lagt skjul på, at hun er faldet for en yngre mand.

I podcasten ville hun dog ikke afsløre hans identitet.

- Vi filmer 'Jersey Shore' lige nu, så vi kalder ham '24', sagde Jenny Farley med et smil.

- Han er forresten meget flot. Jenni har været igennem en masse lort, men jeg har aldrig set hende gladere, end hun er lige nu, sagde Nicoli Polizzi, bedre kendt som 'Snooki', som ligeledes er kendt som en af de store stjerner i 'Jersey Shore' og er en del af podcasten.

JWoww sammen med Roger Mathews. Foto: AP

Turbulent skilsmisse

Jenny Farley og Roger Mathews blev skilt i september sidste år efter næsten tre års ægteskab. Selvom de blev ved med at bruge meget tid sammen i de efterfølgende måneder, gik det ned ad bakke i december, hvor Farley søgte om et polititilhold mod ham efter et voldsomt skænderi.

En måned senere anklagede hun Mathews for at udøve psykisk og fysisk vold mod hende, mens hun ligeledes offentliggjorde optagelser, der angiveligt viste Roger Mathews, der overfaldt hende.

Roger Mathews har dog hele vejen igennem benægtet beskyldningerne.

I et interview med People fortalte Jenny Farley umiddelbart efter, at hun delte oplevelserne med Roger Mathews for at beskytte deres to fælles børn.

- Set i lyset af de sidste begivenheder, vil jeg gerne gøre en ting klart: Jeg offentliggjorde ikke beskeden om Roger for at gøre ham vred. Min intention var at beskytte vores børn og at gøre mig selv fri for alt den smerte, jeg har levet med i så mange år, og for endelig at komme fri fra misbruget. Jeg ser nu frem mod fremtiden med et positivt sind for mine børns skyld', sagde hun i interviewet.

I øjeblikket er Jenny Farley og resten af deltagerne fra 'Jersey Shore' i gang med optagelserne til en ny omgang af 'Jersey Shore: Family Vacation', som bliver sendt på MTV inden længe.