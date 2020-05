Kort efter skilsmisse: Rockstjernes ekskone fundet død

Det er bare et halvt år siden Iron Maiden-stjernen Bruce Dickinson og Paddy Bowden gik fra hinanden efter 29 års ægteskab.

Nu er hun fundet død i deres tidligere fælles hjem i Chiswick i London. Det skriver flere engelske medier.

Ifølge The Sun er det en tragisk ulykke, der er skyld i dødsfaldet.

I en kort udtalelse, som blandt andet avisen Independent bringer, siger 61-årige Dickinson:

- Det er en forfærdelig tragedie, som lader til at være en tragisk ulykke. Vores børn Austin, Griffin, Kia og jeg er knuste. Af respekt for Paddy vil vi ikke komme med yderligere udtalelser i denne enormt vanskelige og smertefulde tid for vores familie.

Dødsfaldet bekræftes yderligere af en talsperson fra London Ambulance Service, der til flere medier udtaler, at der mandag klokken 9.42 kom et alarmopkald angående en person i Chiswick, der var dårlig.

- Der blev sendt to ambulancer til stedet, og den første ankom indenfor to minutter. Desværre var patienten allerede død.

Bruce Dickinson og Paddy Bowden blev gift tilbage i 1990, efter de havde dannet par i to år.

Sidste efterår brød de med hinanden, og Dickinson bor i dag i Paris med sin nye kæreste, Leana Dolci, der er fitnessinstruktør.