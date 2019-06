Kræftramt blogger sov ind i døden: Sidste farvel til mand og børn

Den 37-årige svenske kræftramte blogger Terese Alven er natten til tirsdag sovet ind i døden med sin familie ved sin side. Det skriver hendes ægtemand Glenn Boström i et opslag på Facebook:

'Vores elskede Terese er sovet ind. I nat tog tog Terese sit sidste åndedræt, og hun gjorde det med sin familie ved sin side. Terese fik aldrig en chance for bekæmpe sygdommen. Den var hele tiden et skridt foran lægerne og de behandlingsformer, vi har tilgængelige mod cancer i dag. Nu er hendes kamp overstået', skriver Glenn Boström om dødsfaldet, der har været på forsiden af flere svenske aviser heriblandt Aftonbladet og Expressen.

Terese Alven, der har skrevet flere bøger og blev et kendt ansigt med sin blog 'træningsglæde', blev ramt af en agressiv form for kræft i æggestokken i april måned. Hun har berørt og glædet utroligt mange mennesker med sine beretninger omkring motionsløb, fitness og glæden ved et sundt liv.

Her ses Terese Alven i forbindelse med et motionsløb. Hun elskede at løbe. Privatfoto

I løbet af Terese Alvens sygdomsperiode har hendes venner startet en forening med titlen 'Løb for Terese', hvor de i en kombination med Tereses store interesse for løb har startet en indsamling, hvor pengene går til Cancerfonden i Sverige.

I sit opslag på Facebook i dag skriver hendes ægtemand Glenne Boström således:

'Indsamlingen 'Løb for Terese' fortsætter på Cancerfonden. Det varmer med de mange bidrag. Vi må besejre den her forfærdelige sygdom. Fortsæt med at dele og sprede Tereses budskab om at bevæge sig og nyde livet: Løb, dans eller gå en tur, og gør det til en vane. Hvis i gør det, er jeg sikker på, at Terese vil smile ned fra himlen'.

På sin 37-års fødselsdag onsdag den 5. juni lagde Teresa Alven sit sidste opslag i sit liv ud på både Facebook og Instagram. Og det blev selvfølgelig en hyldest til hendes egen elskede familie. På billedet ligger den kræftramte Terese i en hospitalsseng omgivet af sin ægtemand Glenn Boström og sine to børn, sønnen Charles og datteren Tilde.

Til billedet skrev Terese:

'I dag fejrer jeg min 37 års fødselsdag på 'Global Running Day'. Jer som kan, løb for mig i dag og på andre dage.

Kun tre dage efter besluttede Terese i samråd med lægerne og sin ægtemand, at hun med lægernes hjælp ønskede at komme i narkose eller dyb søvn resten af sit liv, fordi hun ikke magtede angsten og smerterne.

Glenn Boström skrev således om beslutningen:

'I dag har Terese i samråd med lægerne valgt at være i dyb søvn resten af sit liv. Hun har ikke mange kræfter tilbage, når hun er vågen, og hun føler ikke, at hun kan magte den store angst, der kommer, når man bare føler, at ens krop langsomt visner bort. Tereses familie støtter hendes ønske og har i løbet af dagen sagt et sidste farvel, mens hun stadig var klar i hovedet. Terese kommer nu til at få ro i sjælen og sindet i i forbindelse med hendes sidste tid i dette liv. Hendes familie vil være ved hendes side nu - og for altid.'