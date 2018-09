Kræftramt radiovært sagde farvel på Twitter: Nu er hun død

For kun to dage siden meldte den 40-årige radiovært Rachael Bland, der arbejder på ’BBC Radio 5 Live’, ud på sine sociale medie-sider på Facebook, Instagram og Twitter, at hun kun havde få dage tilbage at leve i.

In the words of the legendary Frank S - I’m afraid the time has come my friends. And suddenly. I’m told I’ve only got days. It’s very surreal. Thank you so much for all the support I’ve received. Debs and lozz will continue with the #youmebigc podcast. Au revoir my friends. pic.twitter.com/DhMurbqMJz — Rachael Bland (@Rachael_Hodges) September 3, 2018

Rachael Bland har kæmpet mod sygdommen siden hun 22. november 2016 fik konstateret brystkræft. Siden har hun været i kemobehandling, og i februar i år fik hun bortopereret lymfeknuder.

Men undersøgelser viste desværre sidste efterår, at den 40-årige radio-darlings cancer er metastatisk – hvilket vil sige, at den havde bredt sig til andre dele af kroppen. I april gav lægerne hende besked om, at hendes kræftsygdom nu var uhelbredelig.

Læs historien om, hvordan Rachael Bland var sammen med sin lille søn Freddie, da hun fik den værste besked om sin sygdom. Og hvordan hun måtte tage hjem for at knuse sin elskede mand Steves hjerte.

'Med ordene fra den legendariske Frank S – jeg er bange for, at tiden er kommet mine venner. Og pludseligt. Jeg fik at vide, at jeg kun havde få dage tilbage. Det er surrealistisk', skrev Rachael Bland blandt andet i en rørende afsked på sin Twitter-profil, hvor hun samtidig 'advarede' om, at hun ikke ville kunne nå at læse alles beskeder, men alligevel ville gøre sit bedste for at nå det.

Nu, to dage efter Rachael Blands sidste farvel på de sociale medier, har hendes mand, Steve, delt den uundgåelige besked.

’Vores smukke, modige Rachael døde fredfyldt her til morgen, omgivet af sin tætte familie. Vi er knuste, men hun ville have ønsket, at jeg takkede alle, som havde interesse i hendes historie eller sendte støttende beskeder. Du vil aldrig kunne forstå, hvor meget, de betød for hende’, skriver husbonden, der også tilføjer parrets fælles søn, 3-årige Freddie, som afsender.

Our beautiful, courageous Rachael died peacefully this morning surrounded by her close family. We are crushed but she would want me to thank everyone who took an interest in her story or sent messages of support. You’ll never know how much they meant to her. Steve and Freddie xxx pic.twitter.com/soq7YHvF9u — Rachael Bland (@Rachael_Hodges) September 5, 2018

Også Rachael Blands arbejdsplads, BBC Radio 5 Live, har vist deres respekt for deres nu afdøde kollega i et opslag på Twitter: