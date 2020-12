Kræver beskyttelse

Kylie Jenner kræver nu rettens ord for, at en mand, der begik indbrud i hendes hjem, skal holde sig væk

'Keeping up with the Kardashians'-stjernen Kylie Jenner frygter for sin sikkerhed og har derfor bedt om et polititilhold.

Det skriver TMZ.

Ifølge Kylie Jenner brød en mand for nylig ind i hendes hjem, og det er denne mand, hun søger beskyttelse imod.

Fredag indsendte hun derfor dokumenterne med ønsket om polititilholdet til retten.

Ifølge TMZ brød manden ind hos Kylie Jenner i november, hvorefter han forlod stedet igen uden at stjæle noget. Sagen blev dog endnu mere uhyggelig, da han senere vendte tilbage endnu engang og forsøgte at forcere de porte, der skal holde uvelkomne gæster ude.

Her blev han stoppet af sikkerhedspersonalet og politiet tilkaldt.

Han blev samme aften sigtet for indbrud. Sagen skal for retten i næste måned. Manden nægter sig skyldig.