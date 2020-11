Kræver skilsmisse

Ægteskabet mellem Erika Jayne, 49, og Tom Girardi, 81, er slut efter 21 år.

Realitystjernen, der siden sæson seks har været en fast del af holdet i 'Real Housewives of Beverly Hills', hvor advokaten Tom Girardi også har medvirket flere gange, har søgt om skilsmisse.

TMZ er i besiddelse af dokumenter sendt til retten i Los Angeles denne uge, og Erika Jayne bekræfter nyheden over for E! News.

- Efter mange overvejelser har jeg besluttet mig for at afslutte mit ægteskab med Tom Girardi. Det var ikke et let skridt at tage. Jeg har masser af kærlighed og respekt for Tom og for det liv, vi har bygget i de år, vi har været sammen, siger hun.

Hun tilføjer, at hun håber, deres privatliv bliver respekteret i forbindelse med skilsmissen.

Erika Jayne og Tom Girardi blev gift i 1999, efter de havde mødt hinanden på en restaurant, hvor Erika arbejdede, og Tom ofte var gæst.

Det er anden gang, at Erika Jayne bliver skilt. Tidligere har hun været gift med Thomas Zizzo, som hun også har en voksen søn sammen med. Hun har ingen børn med Tom Girardi, der er stifter af advokatfirmaet Girardi & Keese.

Erika Jayne har som skuespiller medvirket i flere film og tv-serier - heriblandt 'Law & Order' og 'Sharknado: The 4th Awakens'. Desuden har hun som sanger leveret flere hits som 'Roller Coaster' og 'Stars', mens hun også har medvirket i den amerikanske version af 'Vild med dans'.