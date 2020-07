Krimidronning stævnet af eksen

Tidligere kæreste beskylder Mari Jungstedt for at have tyvstjålet og udgivet hans ord i eget navn

Den svenske krimidronning Mari Jungstedt, 57, bliver nu stævnet af sin norske ekskæreste, den 51-årige forfatter Ruben Eliassen.

Han beskylder hende for at have stjålet fra hans manus og udgivet ordene i eget navn, skriver NRK.

Siden debuten i 2003 har Junsgstedt udgivet stribevis af krimier og solgt over fem millioner bøger. Handlingen har primært udspillet sig på Gotland. I 2015 skrev hun sammen med Eliassen ’En mørkere himmel’ – starten på en ny krimiserie henlagt til Gran Canaria.



Med denne bog skabte det svensk/norske par et nyt krimi-univers

I 2017 udgav hun så opfølgeren, ’Et forjættet land’, og det er den, der nu koster hende en stævning. Ruben Eliasson mener nemlig at hun i høj grad har brugt hans tekster.

Ifølge stævningen indgik parret i 2016 – i forbindelse med deres brud – en aftale om, at Jungstedt fik lov til fortsat at bruge de karakterer og det univers, de sammen havde skabt. Da bogen udkom året efter blev Eliasson noget overrasket:

– Hun har faktisk udgivet mine tekster. Det kom som at chok, at både hun og forlaget (Bonnier) har valgt at gøre det, siger han.

Eliassons advokat, Silje Elisabeth Stenvaag, kalder det for brud på ophavsretten. Hun mener, at hendes klient har en god sag, og at både norsk og svensk lov er på hans side.

– Han oplever at være blevet krænket. Der er ingen tvivl om, at sagen ikke er korrekt håndteret af Jungstedt og forlaget, siger hun.