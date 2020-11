Krimidronning syg med corona

Hun sælger tonsvis af kriminalromaner i Danmark, og hendes krimier sendes på tv i en uendelighed. Men pt. føler den svenske krimidronning sig ikke specielt på den høje gren, for både hun og manden er ramt af Coronavirus.

Ifølge Expressen er parret lukket inde sammen og - i hvert fald på nuværende tidspunkt - ikke voldsomt mærkede af den lumske virus.

Camilla Läckberg selv skriver på Instagram, at parret godt nok er isolerede, men at de derudover agerer som hvis de havde været ramt af en almindelig influenza. Hospitalsindlæggelse er i øjeblikket altså ikke inde i billedet.

Hun fortæller, at hun kæmper lidt med sin sygdom, men at det efter omstændighederne går godt. Alligevel råder hun sine mange følgere til at huske at holde afstand.

Ægtemanden Simon Sköld skriver, at begge er påvirkede af sygdommen, men på hver sin måde.

Opslaget på Instagram melder ikke noget om, hvorvidt nogle af hendes fire børn og er smittet med virusset.

Camilla Läckberg debutterede med romanen 'Isprinsessen' i 2003, og siden er der stort set kommet en bog om året. Den seneste fra 2020 hedder 'Nådesløse kvinder'.

Bedst kendt i Danmark er nok Fjällbacka-serien om forfatteren Erica Falck og hendes mand, kriminalbetjent Patrik Hedström.