Kritik mod Kim Kardashian: Lad hende dog være et barn

Reality-stjernen Kim Kardashians 5-årige datter gik sin første catwalk her i weekenden - se billeder og video her

Lige siden hun tog sin første vejrtrækning her i livet, har den i dag fem-årige pige North West været i mediernes søgelys. Sådan er vilkårene, når man er datter af verdens største reality-stjerne, den 37-årige Kim Kardashian og hendes ægtemand, hip hop-stjernen Kanye West.

Allerede i en meget tidlig alder lærte North West at råbe sætningen: No pictures (Ingen billeder). Hun har nemlig hele sit liv været omringet af fotografer lige gyldigt, hvor hun har været sammen med sine forældre. Men selv om North West angiveligt synes, at det er ubehageligt hele tiden at være overvåget af fotografer, er der mange, der mener, at hendes egen familie ikke har gjort tilstrækkelig for at beskytte hende mod den store medie-opmærksomhed.

Dog er det et faktum, at børnene i Kardashian-klanen meget sjældent medvirker i tv-serien 'Keeping up with the Kardashians'. Men de har til gengæld stillet op i store modekampagner, og deres billeder bliver ofte lagt ud på de sociale medier med millioner af følgere. Her i weekenden gik Kim Kardashian et skridt videre, da hun lod sin fem-årige datter North West medvirke i et modeshow og gå catwalk.

Det skriver flere medier heriblandt Elle og Harpers Bazaar

North West debuterede på catwalken i forbindelse med et arrangement af legetøjsproducenten 'LOL Surpise', hvor de små model-piger mødte op iklædt det tøj, som legetøjsproducentens dukker er klædt i. Og her var North West altså en af modellerne. Og hun var klædt ud som dukken Thrilla.

Den 5-årige pige var iklædt en rød skindjakke, store solbriller og et rødt skørt, da hun stolt spankulerede ned ad catwalken. Kim Kardashian var selvfølgelig klar med sin mobiltelefon og tog både billeder og video af sin datter, som hun efterfølgende lagde ud på sin instagram-profil.

Herunder kan du se LOL Suprises video af North på catwalk klædt ud som dukken Thrilla.

Men det er ikke alle, der har været lige begejstrede for North West på catwalk. Flere amerikanske kendis-hjemmesider har delt den 5-åriges catwalk på deres YouTube-kanaler. Og især i kommentarfeltet under E!News er der mange kritiske bemærkninger.

'Hun er kun fem år gammel. Lad hende dog være et barn, skriver en person i kommentarfeltet.'

En anden skriver:

'Bar mave og med rød læbestift til et lille barn. Børn skal ikke have sådan noget tøj på. Det er upassende for at sige det mildt.'

En tredje skriver:

'Lad hende selv vælge, om hun har lyst til at gøre det eller ej, når hun er blevet voksen.

Kim Kardashian har efterfølgende udtalt sig i sagen til medierne og har sagt følgende:

- North er meget begejstret for LOL Surprise, så da vi fandt ud af, at de skulle arrangere et modeshow, ville vi gerne være med. North elsker at klæde sig ud som sine favorit-karakterer fra LOL Surprise, så det var spændende for hende at blive en helt ægte LOL-dukke, fortæller Kim Kardashian i en udtalelse.

Og herunder kan du se Kim Kardashians egen private video af sin datter, der blev lagt ud på instagram.