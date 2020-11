Kritiseres af børnene

Man skal høre sandheden fra børn og fulde folk. Sådan lyder en gammel talemåde, og for Ricky Martin passer den første del i hvert fald.

Den 48-årige popsanger, der siden 2016 har dannet par med den svenske kunster Jwan Yosef, har fire børn - tvillingedrengene Matteo og Valentino på 12, datteren Lucia på næsten to år samt étårige Renn.

Han fortæller til Access, at børnene anmelder hans præstationer - og her lægger de ikke skjul på, hvad de virkelig mener.

- De siger: 'far, i går var bedre end i dag. Hvad sker der for din sang?'. De er meget ærlige, og jeg sætter pris på det. De siger: 'jeg kan godt lide den dans, du lavede i går. I dag var det svagt, far.' Det er det, der sker i vores hus, fortæller han med et grin.

Ricky Martin fortalte for nylig til Extra, at de to ældste børn har arvet hans kunstneriske gener.

- Matteo går meget op i kunst, og Valentino kommer til at tilbringe sit liv på skærmen, for han vil være verdens bedste youtuber, sagde han og fortalte, at han støtter dem, så meget han kan.

- Da jeg var 12 år gammel, sagde jeg til min far, at jeg ville være kunstner, og han støttede mig. Jeg er meget taknemmelig for, at han tog med mig på den rejse, og jeg har tænkt mig at gøre det samme, siger han.

Ricky Martin står bag en lang række hits - blandt andre sangen 'Livin' la Vida Loca'. Sangeren har også flere gange kastet sig over skuespillet, og det gør han igen senere i år. Her kan han opleves i julefilmen 'Jingle Jangle: A Christmas Journey'.