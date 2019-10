Kryptisk efter brud med kæresten: 'Tænker på dig'

Demi Rose er på kort tid blevet en verdenskendt model, som har opnået mere end 10 millioner følgere på instagram.

Runder ti millioner følgere: Fejrer med nøgenbillede

Nu er hun single.

Det skriver Daily Mail, som har talt med en talsperson for modellen.

Stadig venner

Ifølge talspersonen er der dog ikke tale om et dramatisk brud.

'Desværre er Demi og hendes kæreste, Chris Martinez, gået hver til sit.'

'De skiltes som venner, og de fortsætter med at støtte hinanden gennem deres karrierer,' siger talspersonen.

Selvom de to kendisser dannede par i to år, har de formået at holde deres forhold nogenlunde privat. Kun få gange er de blevet set i offentligheden sammen, siden de begyndte at se hinanden i 2017.

Skjult besked?

Kort tid efter, at parret offentliggjorde deres brud, delte den velformede model et billede på Instagram. I teksten til billedet skriver hun blot, 'tænker på dig'.

Om beskeden er rettet mod Chris Martinez, ved kun hun, men det er nok et godt bud.

Generelt er stjernemodellen ikke bange for at dele vovede billeder på Instagram, som hun flittigt benytter. Hun delte eksempelvis et nøgenbillede i et badekar, da hun ramte 10 millioner følgere.