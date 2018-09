Kult-skuespiller med opsigtvækkende melding: - Jeg trækker mig tilbage

Det var en mystisk Jack Black med fuldskæg og uglet hår, der tog imod pressen og fans, da han (endelig) fik sin stjerne på det den berømte Hollywood Walk of Fame.

Et fortov, hvor kendte personligheder får deres navn indgraveret i en stjerne.

- Jeg troede ikke, at der var nogen, der ville dukke op. Men se hvor mange smukke mennesker, der er, sagde den farverige skuespiller fra talerstolen og fortsatte:

- Siden, jeg var barn, ville gerne have en af de her ting (en stjerne på Hollywood Walk of Fame, red.). Jeg tænkte, hvis du får en af stjernerne på fortorvet, betyder det, at du har klaret det.

Derefter kom han med meldingen, der vækkede et gisp i tilhørerne.

- Og nu kommer spørgsmålet så; hvor skal vi hen nu? Jeg er her for at annoncere, at jeg trækker mig tilbage, fordi nu har jeg stjernen, hvorfor så fortsætte?

Jack Black var i hopla. Foto: Screenshot

- Fremover vil jeg fokusere på kost og motion, fortalte han, mens han kastede rundt med sine talekort.

Det amerikanske medie Huffington Post spekulerer dog i, at den pludselige pensionering var ment som en joke.

Til slut fik Jack Black også lige sendt en politisk stikpille afsted mod den amerikanske præsident.

- Jeg elsker jer alle så meget. Bortset fra Donald Trump den lort.

Udover at bedrive skuespil, hvor han blandt andet har spillet med i film som 'School of Rock' og 'Jumanji: Welcome to the Jungle', spiller Jack Black sideløbende musik i bandet Tenacious D med sin makker Kyle Gass.

