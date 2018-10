Kvindelig rapper arresteret: Beordrede angreb på søstre i stripklub

Cardi B skal i retten som følge af et overfald, hun angiveligt beordrede

Rapperen Cardi B har meldt sig selv til politiet og skal møde i retten 29. oktober.

Det skriver TMZ.

Cardi B beordrede ifølge anklagen den 15. august i år et angreb på to kvindelige bartendere på stripklubben Angels Strip Club i New York, hvor Cardi B var til stede, fordi hip hop-trioen Migos optrådte.

Cardi B forlader politistationen mandag. Foto: Jeenah Moon/Ritzau Scanpix

Her opdagede hun de to søstre Jade og Baddie Gi bag bardisken. Ifølge TMZ har Cardi B længe haft et horn i siden på Jade, fordi hun ifølge rapperen har været i seng med hendes mand Offset, som er en del af Migos.

Af den årsag skulle Cardi B have beordret sit slæng til at angribe de to søstre med flasker, stole og såmænd en vandpibe. De kom begge til skade, men havde ikke brug for lægehjælp.

Foto: Jeenah Moon/Ritzau Scanpix

Spontant angreb

Kilder tæt på rapperen fortæller til TMZ, at angrebet skete spontant. Og mandag dukkede hun op på politistationen, hvor hun officielt blev arresteret og sigtet for to forhold. Overfald og hensynsløs opførsel.

Her fik Cardi B også taget et mugshot.

Foto: Jeenah Moon/Ritzau Scanpix

Joe Tacopina er advokat for søstrene, og han udtaler til TMZ.

- Hun (Cardi B.) fortsætter med at true dem og tror åbenlyst, at hendes kendisstatus får hende ud af kniben. Men det ændrer intet, om dit navn er Cardi B eller Carl B. Hvis hun begår voldelige overfald, vil hun blive retsforfulgt.

Cardi B, der selv er tidligere stripper, skulle have optrådt på Roskilde Festival i år, men måtte melde afbud, fordi hun blev gravid. Sagen kommer for retten 29. oktober.