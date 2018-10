Kvindelig sangerinde klædt ud som Post Malone: Gæt hvem?

Sangerindens fans kunne ikke engang genkende hende under Halloween-koncerten på Wembley

Den 27-årige britiske sangerinde Rita Ora overraskede alt og alle, da hun fredag aften under en Halloween-koncert på Wembley i London trådte frem på scenen fuldstændig uigenkendelig, fordi hun var udklædt som den amerikanske rapper Post Malone.

Hendes fans kunne ikke engang genkende den smukke sangerinde, der til Halloween-koncerten 'Kiss Haunted House Party' var udstyret med både skæg i ansigtet samt de helt særlige ansigts-tatoveringer, som Post Malone er kendt for.

Det skriver flere medier heriblandt Mirror.

Rita Ora har også på sin instagram-profil lagt tre billeder ud samt en video fra den uforglemmelige aften.

I et opslag skriver Rita Ora direkte til Post Malone: Glædelig Halloween

Og i et andet opslag har hun lagt en video ud, hvor man ser det øjeblik, hvor hun træder ind på scenen. Til opslaget skriver Rita Ora følgende: 'Hvad fanden er god Halloween Post Mallone. Jeg elsker dig min bror. Jeg overraskede mine fans på Wembley i aften, og de kunne ikke engang genkende mig. LOL.'

Rita Ora gik frem på scenen og sang den amerikanske rappers store hit 'Rockstar'. Og det tog faktisk et helt minut for de mange fans at genkende Rita Ora.

Herunder kan du se de to øvrige opslag, som Rita Ora lagde ud på instagram forklædt som Post Malone.