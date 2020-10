Kylet af dating-app for at ligne sig selv

Sam Smith er blevet beskyldt for identitetssvindel af dating-appen Hinge

Tinder, Happn, Hinge - dating-apps findes i alle varianter og variationer. Men alle har de én ting til fælles: De skal hjælpe brugerne med at finde kærligheden.

Det var netop kærligheden, som den engelske sanger Sam Smith ledte efter på Hinge.

Men fornøjelsen blev kort, for samme aftenen, som Smith oprettede en profil, blev sangeren smidt af igen.

Hinge troede nemlig, at den 28-årige englænder var en såkaldt 'catfish'. Altså en person, som udgiver sig for at være en anden på sociale medier.

Den populære musiker fortæller om episoden i et interview med Andy Cohen.

Andy Cohen fortæller i interviewet, at han har opfordret Smith til at komme på Tinder, og spørger om sangeren har fulgt hans råd.

- Andy, jeg tog dit råd og oprettede mig på den her dating-side, der hedder Hinge, siger Smith og fortsætter:

- De smed mig af efter en aften, fordi de troede, jeg var en 'catfish', der lod som om, jeg var mig.

Den fortælling giver anledning til stor latter fra både Cohen, Smith og den tredje gæst i programmet skuespillerinden Joey King.

- Det samme er sket for mig, siger Andy Cohen og tilføjer:

- Det var derfor, jeg ville have, du skulle komme på Tinder, for jeg kender en, som kan verificere dig der.

- Okay, så kommer jeg på Tinder, svarer Sam Smith.

Se hele interviewet her: