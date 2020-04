Lady Gaga: - Jeg vil giftes og have børn

Superstjernen er parat til at stifte familie - det er i hvert fald et stort ønske for hende

Det biologiske ur er også så småt begyndt at tikke for den 34-årige verdensstjerne Lady Gaga. Nu melder hun i hvert fald ud, at hun med spænding ser frem til, at hun på et tidspunkt skal giftes, og at hun også meget gerne vil have nogle børn.

Det skriver magasinet In Style, der har Lady Gaga på forsiden samt et stort interview med verdensstjernen inde i bladet.

Hvad ønsker en person, der har oplevet så meget i sit liv som Lady Gaga, sig egentlig af livet? Hertil svarer verdensstjernen kort og kontant: 'Ægteskab'.

Ud fra Lady Gagas egen Instagram-profil dater hun i øjeblikket entrepenøren Michael Polansky, men om det er ham, hun vil giftes med fortæller hun ikke direkte.

Her ses Lady Gagy med sin kæreste Michael Polansky i februar måned. Foto: Ritzau Scanpix.

Men for kvinden, der også kalder sig 'Mother Monster' er der ingen tvivl om, at hun ønsker at få sin helt egen børneflok:

'Jeg ser meget frem til, at jeg selv skal have børn. Jeg glæder mig til at blive mor. Er det ikke helt utroligt, hvad vi kan? Vi kan have et menneske inde i os selv, hvor det kan vokse og gro, forklarer Lady Gaga, der også gerne i fremtiden ser, at hun kommer til at lave endnu mere musik og lave endnu flere film.