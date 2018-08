Lady Gaga styrer for vildt med tre friske nøgenbilleder

32 årige Gaga er stadig et syn for guderne 10 år efter hendes verdensgennembrud - se nøgenbillederne her

'The Fame' - Berømmelsen, var navnet på Lady Gagas første studiealbum, der udkom for 10 år siden i 2008 den 19. augusts. En plade, der var medvirkende til lynhurtigt at gøre Lady Gaga verdensberømt. Det har også hjulpet på den i dag 32-årige amerikaners berømmelse, at hun aldrig har været bange for at smide tøjet. Og det har hun gjort utallige gange.

Selv om Lady Gaga har passeret de 30 år, er hun stadig vild med at provokere og optræde nøgen. Det har hun netop bevist på sin Instagram, hvor hun har lagt tre friske nøgenbilleder ud taget af fotografen Eli Russell Linnetz, der også plejer at tage billeder af Kim Kardashian og Kanye West.

Lady Gaga er dog knap så vild som i sine mere unge dage. Hun har nemlig pixeleret sine brystsvorter på billederne. Men der er ingen tvivl. Billerne skal nok få folk til at tale om Lady Gaga igen. Og måske var det netop det, der var meningen.

Det går ellers strygende for Lady Gaga, der meget snart skal optræde i Las Vegas med to unikke shows. Og senere på året springer Lady Gaga ud som skuespiller oven i købet i hovedrollen i filmen 'A Star is Born', hvor hun skal spille overfor selveste Bradley Cooper.

