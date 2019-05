Lækker advokat kan ikke få job: - De vil have grimme piger

Skønhed kan have sine ulemper.

Det mener russiskfødte Irina Kova, som til dagligt bor i London og prøver at finde et job.

Nu gør hun alt for at se mindre pæn ud.

Den 33-årige advokat fortæller om sin situation i et eksklusivt interview med britiske The Sun.

Irina Kova er uddannet advokat og kæmper en brav kamp for at finde et job. Desværre har det endnu ikke resulteret i en fast stilling, men hun tror, hun ved hvorfor.

- Når jeg er til jobsamtale, er den største ulempe mit udseende. Jeg har en god uddannelse og et flot CV. Jeg fik en gang at vide, at jeg tiltrækker for meget opmærksomhed på kontoret.

- Chefer vil hellere arbejde med grimme piger, som ikke tager fokus fra deres job, fortæller hun til mediet.

33-årige Irina har set sig nødsaget til at 'ændre' på sig selv, så hun ikke slår benene væk under en mulig arbejdsgiver.

- Jeg er begyndt at lægge mindre makeup, og jeg har droppet at gå i stilletter. Jeg overvejer også at farve mit hår brunt, så jeg ikke oplever den samme stigmatisering ved at være blond, fortæller hun.

Men russiske Irina Kova vil ikke lade sig slå ud. Hun er begyndt at sælge vintage-tøj, som hun promoverer på internettet.

I skrivende stund har hun over 29.000 tusinder følgere på Instagram.

- Nu har jeg min egen forretning. Så er jeg ikke afhængig af, hvad andre mener om mig, siger Irina Kova.